La Juventus è passata da terza forza del campionato, con margini per chiudere alle spalle dell'Inter, ad un desolante sesto posto che significherebbe Europa League. La sconfitta con la Fiorentina ha disseminato dubbi e crepe nelle solo apparenti certezze bianconere.

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Juve, il futuro è (di nuovo) nebuloso

La giornata numero 37 di Serie A sembra aver irrimediabilmente segnato il futuro prossimo della Juventus. A meno di folli scenari, i bianconeri giocheranno inla stagione 26-27. Se si pensa che, al netto dell'anno della penalizzazione in cui la Juve arrivò comunque tra le prime quattro, i bianconeri non mancavano la qualificazione Champions dalla stagione 2011-2012, il disastro sembra annunciato. Gli introiti della sorella minore della Champions sono di gran lunga inferiori a quelli attesi e pronosticati, con possibili ripercussioni sul mercato estivo.

TORINO, ITALIA - 21 MARZO: Dusan Vlahovic e Arkadiusz Krystian Milik della Juventus parlano con l'allenatore Luciano Spalletti e sono pronti a scendere in campo durante la partita di Serie A tra Juventus FC e US Sassuolo Calcio allo Stadio Allianz il 21 marzo 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Non si escludano, dunque nel caso, cessioni illustri e remunerative o comunque acquisti a prezzo di saldo. Oltre a ciò, il primo a gettare ombre sul suo futuro è stato proprio Luciano Spalletti. Al termine della gara con la Fiorentina, definita come "pessima", il tecnico toscano ha detto di voler parlare espressamente con John Elkann, proprietario del club. Più che parlare della squadra, discorrerà di sé stesso, cercando di capire semmai abbia sbagliato quali siano le sue reali responsabilità.

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Come se non bastasse, profondamente sconsolanti, sono le immagini che circolano sul web di. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due calciatori avrebbero battibeccato per diversi istanti durante la partita, segno di un nervosismo che ha piegato quelle certezze sbandierate fino a qualche ora prima del match con la Fiorentina. La società ha preferito sanzionare con unaentrambi i calciatori, convinta che venga macchiato il nome del club. L'entità della cifra non è stata resa nota, per il momento.L'ultima gara stagionale, la Juventus è attesa dalla sfida col Torino, in unche potrebbe definitivamente annientare le speranze Champions dei bianconeri. Per centrare la massima competizione europea per club, Spalletti e i suoi dovranno battere i granata, sperando che il Como e una tra Roma e Milan non facciano altrettanto contro Cremonese, Verona e Cagliari.

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