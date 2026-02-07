Storia di un grande amore recita l'inno della Juve. Non può essere descritto altrimenti il fil rouge che lega Kenan Yildiz ai bianconeri. Stella di nome e di fatto - Yildiz in turco ha questo significato - ha fatto impazzire tifosi prima e difese avversarie poi, con un numero che difficilmente si concede a chi la classe non ce l'abbia nel sangue. Il turco rimane bianconero fino al 2030, con buona pace dei top club europei che a lui erano stati accostati.
EL DIEZ
Juventus, Yildiz bianconero fino al 2030: “Amo questo club”
Rinnovo da vera "stella"—
Kenan Yildiz ha presenziato alla conferenza stampa di vigilia di Juventus-Lazio, annunciando quella che ormai era solo formalità. Si attendeva la firma del contratto giunta in mattinata, con tanto di annuncio sui social: "La storia continua". 6 mln di bonus alla firma, 7 mln di euro a partire dall'anno prossimo sino al 30 giugno 2030 con ricchi bonus legati a prestazioni individuali e di squadra. Diverrà il giocatore più pagato della rosa se, come sembra, Vlahovic lascerà a fine stagione.
I tifosi non aspettavano altro, dati i numeri sempre più in crescita del turco classe 2005. Non a caso, qualche giorno fa, Luciano Spalletti lo ha definito "alieno". Fiducia confermata ora anche dalla società nei nomi di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, oltre a Francois Modesto e Marco Ottolini.
Le parole di Damien Comolli dopo il rinnovo di Kenan Yildiz—
Preceduto dalla prima volta in italiano di Comolli che rivela tutta la "felicità condivisa da proprietà, Luciano, Chiellini, Modesto, Ottolini e tifosi". "Yildiz è una stella vera come ci ricorda il suo cognome. È un talento, ma ha anche qualità da vero leader: ha costanza, ambizione, disponibilità, senso di responsabilità da mettere al servizio della squadra." Proseguendo sul turco: "È un giovane uomo cresciuto con dei valori forti, di famiglia come quelli della famiglia bianconera".
Infine, Comolli fa una promessa ai tifosi: "Stiamo affrontando un percorso ambizioso e impegnativo e vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita e vogliamo dare orgoglio ai nostri tifosi e costruire il futuro. Il rinnovo di Kenan è un passo importante in questo percorso, ma non sarà l'unico. Continueremo a a lavorare fino alla fine e oltre la fine per la Juve e i nostri tifosi."
Yildiz e le prime impressioni—
Passata la parola a un sorridente Kenan Yildiz, così si è espresso il turco: "Prima di tutto, voglio ringraziare John Elkann, Comolli, tutta la Juventus, il mister e tutti i tifosi. Sono molto felice di rinnovare il mio contratto e di stare con voi, nella storia della Juventus e in questa famiglia. Sono sicuro che faremo molte cose belle insieme nel futuro."
Sulla decisione di firmare, poche ma focose parole per i tifosi di cui è idolo indiscusso: "Amo la Juventus. Sono sicuro da quando sono qui che possiamo fare belle cose insieme e che dietro di me ci sono tifosi e la mia famiglia. Grazie mille e Fino alla Fine."
In seguito, contratto vidimato e applauso dei giornalisti in sala. Un nuovo inizio, per Kenan Yildiz.
