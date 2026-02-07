Ora ci siamo, Kenan Yildiz firma il rinnovo con la Juventus. Stipendio più che triplicato, bonus alla firma e contratto di 4 anni

Francesco Lovino Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 18:32)

Storia di un grande amore recita l'inno della Juve. Non può essere descritto altrimenti il fil rouge che lega Kenan Yildiz ai bianconeri. Stella di nome e di fatto - Yildiz in turco ha questo significato - ha fatto impazzire tifosi prima e difese avversarie poi, con un numero che difficilmente si concede a chi la classe non ce l'abbia nel sangue. Il turco rimane bianconero fino al 2030, con buona pace dei top club europei che a lui erano stati accostati.

Rinnovo da vera "stella" — Kenan Yildiz ha presenziato alla conferenza stampa di vigilia di Juventus-Lazio, annunciando quella che ormai era solo formalità. Si attendeva la firma del contratto giunta in mattinata, con tanto di annuncio sui social: "La storia continua". 6 mln di bonus alla firma, 7 mln di euro a partire dall'anno prossimo sino al 30 giugno 2030 con ricchi bonus legati a prestazioni individuali e di squadra. Diverrà il giocatore più pagato della rosa se, come sembra, Vlahovic lascerà a fine stagione.

I tifosi non aspettavano altro, dati i numeri sempre più in crescita del turco classe 2005. Non a caso, qualche giorno fa, Luciano Spalletti lo ha definito "alieno". Fiducia confermata ora anche dalla società nei nomi di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, oltre a Francois Modesto e Marco Ottolini.

Le parole di Damien Comolli dopo il rinnovo di Kenan Yildiz — Preceduto dalla prima volta in italiano di Comolli che rivela tutta la "felicità condivisa da proprietà, Luciano, Chiellini, Modesto, Ottolini e tifosi". "Yildiz è una stella vera come ci ricorda il suo cognome. È un talento, ma ha anche qualità da vero leader: ha costanza, ambizione, disponibilità, senso di responsabilità da mettere al servizio della squadra." Proseguendo sul turco: "È un giovane uomo cresciuto con dei valori forti, di famiglia come quelli della famiglia bianconera".

Infine, Comolli fa una promessa ai tifosi: "Stiamo affrontando un percorso ambizioso e impegnativo e vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita e vogliamo dare orgoglio ai nostri tifosi e costruire il futuro. Il rinnovo di Kenan è un passo importante in questo percorso, ma non sarà l'unico. Continueremo a a lavorare fino alla fine e oltre la fine per la Juve e i nostri tifosi."

Yildiz e le prime impressioni — Passata la parola a un sorridente Kenan Yildiz, così si è espresso il turco: "Prima di tutto, voglio ringraziare John Elkann, Comolli, tutta la Juventus, il mister e tutti i tifosi. Sono molto felice di rinnovare il mio contratto e di stare con voi, nella storia della Juventus e in questa famiglia. Sono sicuro che faremo molte cose belle insieme nel futuro."

Sulla decisione di firmare, poche ma focose parole per i tifosi di cui è idolo indiscusso: "Amo la Juventus. Sono sicuro da quando sono qui che possiamo fare belle cose insieme e che dietro di me ci sono tifosi e la mia famiglia. Grazie mille e Fino alla Fine."

In seguito, contratto vidimato e applauso dei giornalisti in sala. Un nuovo inizio, per Kenan Yildiz.