Klose, niente ritorno alla Lazio: è il nuovo allenatore del Norimberga

Come scrive TMW, il 46enne ex bomber segnò una caterva di gol in Bundesliga tra Werder Brema e Bayern Monaco, ma non solo. Finché lasciò la madrepatria per sbarcare in Italia e firmare con la Lazio, dove lasciò un'impronta incancellabile tra il 2011 al 2016, riuscendo a vincere la Coppa Italia con la maglia biancoceleste nel famoso derby del 26 maggio 2013.