Kun Agüero e il suo possibile ritorno in campo: ha smentito che si allenerà con l’Independiente

“Per come sta andando finora, non avrai problemi a giocare per un po' E sì, bisogna essere ben preparati nel caso in cui dovessi scontrarti con i due difensori centrali o dover fare una finta...perché qualche speranza c'è", aveva spiegato il medico che ha seguito l'evoluzione del Kun. Naturalmente, questo messaggio ha emozionato i tifosi Independiente, che hanno iniziato a vedere più da vicino il ritorno di uno figliol prodigo del club. Dal suo debutto nel 2003, quando aveva solo 15 anni e un mese, fino alla sua partenza il 14 maggio 2006, ha stupito tutti con la maglia del Re di Coppe. La sua cessione all'Atletico Madrid per 28.750.000 dollari , quando aveva appena 18 anni, continua ad essere una delle più costose della storia del calcio argentino.