Il nuovo numero 10 del Barcellona scatena l'entusiasmo: maglie già sold-out prima dell'annuncio ufficiale del club.

Giorgio Abbratozzato 2 luglio - 19:22

L’edizione 2025/26 della nuova maglia del Barcellona è stata presentata oggi nei negozi ufficiali, scatenando l’entusiasmo dei tifosi blaugrana. Tra le maglie più cercate e acquistate in queste ore c’è una in particolare: quella con il numero 10, associata, anche se non ancora ufficialmente, al talento emergente Lamine Yamal.

Il giovane fenomeno spagnolo ha lasciato intendere in più occasioni che sarà lui a indossare la maglia che fu di Lionel Messi. E, nonostante il club avesse pianificato l’annuncio per il 13 luglio, la notizia sembra già essere diventata di dominio pubblico.

Yamal: attesa per l’annuncio ufficiale — Secondo quanto riportato dall’insider specializzato Memorabillia1899 su X, la maglia con il numero 10 e il nome di Yamal ha fatto registrare il record assoluto di vendite in un solo giorno nella storia del merchandising del club. Il boom ha superato le vendite di nomi noti come Lewandowski, Pedri e Gavi, confermando l’attesa e la passione per il giovane talento cresciuto nella Masia. Un vero e proprio fenomeno commerciale, alimentato dall’addio di Ansu Fati (ora al Monaco) che ha liberato il numero più iconico del Barça. Tutto fa pensare che la nomina ufficiale di Yamal a nuovo numero 10 sia solo una formalità.

Una grande scelta di marketing in attesa dell'annuncio — In attesa dell’annuncio ufficiale, lo shop del Barcellona ha già messo in vendita la maglia con il nome di Yamal e un numero “misterioso” composto da un “1” seguito da un punto interrogativo. Questa trovata ha subito catturato l’attenzione dei tifosi e dei media, creando un’onda di curiosità e aumentando la domanda per la nuova divisa. Una strategia di marketing astuta che non solo alimenta il suspense attorno al giovane talento, ma rilancia anche l’immagine di un club che vuole puntare forte sul suo futuro.

La scelta di affidare al giovane campione la storica maglia numero 10, indossata e resa grande da Messi, non è più solo un’ipotesi, ma sembra ormai cosa fatta, e il club catalano sta sfruttando al meglio questa “Yamal mania” per aumentare l’entusiasmo e le vendite.