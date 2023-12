L’autista dopo il derby: “4 finestrini dell’autobus dei tifosi Willem rotti a Breda, 1 ferito”

Secondo Lommerse un tifoso del Willem II è rimasto ferito alla testa. “Quell’uomo voleva scendere dall’autobus con tutte le sue forze e ha causato un danno al finestrino della porta d’ingresso”. L'autobus ha viaggiato per un po' sotto scorta della polizia e poi si è fermato. “L’uomo ferito è stato fatto scendere dall’autobus lì. Non so cos'altro gli sia successo. Alla fine l’autobus è tornato a Tilburg sotto la scorta della polizia, dopodiché l’autostrada è stata completamente sgombrata”. Secondo Lommerse è la prima volta che durante una trasferta del Willem II si verificano danni a uno dei suoi autobus. "E facciamo quelle corse da circa due anni ormai".

Chi risarcirà il danno?: "Lo trasmetteremo al nostro cliente, l'associazione di tifosi che ha noleggiato l'autobus. Non so come risolveranno la cosa. Forse riterranno il NAC Breda responsabile per la maggior parte dei danni o quasi. Lommerse non ritiene che questo incidente sia un motivo per fermare il trasporto dei sostenitori del Willem II. "Non volevano neanche questo. Se il danno sarà adeguatamente risarcito, penso che continueremo a guidare”.