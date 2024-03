La curva del Partizan si schiera al derby di Belgrado: contro gli antifascisti

Cortei, seggiolini rotti e lo stendardo politico: anche questo è stato il derby di Belgrado finito in parità fra Stella Rossa e Partizan...

Il derby di sabato 9 marzo finito 2-2 è arrivato anche sulle strade di Belgrado: l'Autokomanda, importante arteria cittadina in avvicinamento allo stadio, è stata bloccata poche ore prima della partita. Quasi in contemporanea sono arrivati ​​i tifosi della Stella Rossa, mentre i tifosi del Partizan si sono radunati davanti al loro stadio di Humska, da dove si sono diretti verso lo stadio Marakana della Zvezda.

La curva Sud dello stadio di Belgrado è stata totalmente riempita dai tifosi del Partizan, così come le restanti tre durante il 172esimo derby eterno. Tuttavia, non molto tempo dopo che i tifosi del Partizan erano entrati nella tribuna sud, si è verificato un incidente: i tifosi ospiti, i tifosi Grobari, hanno rotto le sedie e le ha lanciate sulla pista di atletica.

Ma non solo: la curva del Partizan ha preso posizione anche sul piano politico. Eloquente lo striscione esibito da un tifoso incappucciato: amore per il Partizan, odio per gli antifascisti.