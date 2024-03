La Fusion di Dragon Ball, quante esultanze: il mondo del calcio saluta e onora Toriyama

L'eredità di Akira Toriyama è stata molto più grande di quanto potessimo immaginare. Il mondo del calcio in coro: "Riposa in pace maestro".

"Cercheremo di affrontare la vita con la stessa energia di Goku! Abbiamo apprezzato ogni minuto. Riposa in pace, Toriyama". Così il Milan ha vissuto la scomparsa del quasi 69enne Akira Toriyama, il fumettista giapponese divenuto celebre soprattutto per aver realizzato il manga Dragon Ball e non solo lui.