L’Al-Hilal batte CR7 nel derby di Riad e scatta il bonus: 100mila a testa, boato in spogliatoio

L'Al Hilal vince il derby della capitale saudita contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e scatta il premio-partita: inaspettato e per questo ancor più gradito...

I giocatori dell'Al-Hilal si sono assicurati un bel bonus dopo la vittoria per 3-0 nel derby contro l'Al-Nassr del grande Cristiano Ronaldo, nel campionato saudita.

In gol anche il Sergente...

In un video condiviso dal club è possibile vedere il momento in cui Fahad bin Nafel conferma il bonus. Con la vittoria, l'Al-Hilal ha raggiunto 41 punti in 15 turni, mantenendo l'imbattibilità sotto Jorge Jesus e consolidando la propria leadership nel campionato nazionale saudita.