Lanci d’oggetti e traffico bloccato al derby Chieti-Avezzano: la Polizia c’è ma non manganella…

Lanci d’oggetti prima del derby Chieti-Avezzano, per il derby d’Abruzzo. Grazie al dispositivo di sicurezza, le due tifoserie non sono entrate direttamente in contatto, Colpite le auto parcheggiate su viale Abruzzo, dove si trova lo stadio di...

Non è bastato in casa neroverde il ritorno del bomber Ameth Fall a guidare l’assalto all’Avezzano: +il Chieti perde in casa il derby del girone F di Serie D.

Avezzano quarto con 42 punti, 9 più del Chieti

Per l’Avezzano l’obiettivo, raggiunto, era quello di tornare a vincere in trasferta, visto che non ci riusciva dal 5 novembre scorso 1-0 sul campo del Matese) e ci è riuscito grazie al gol di Roberti a fine primo tempo.

Il derby è stato caratterizzato anche dagli scontri tra le opposte tifoserie soprattutto prima dell’avvio della partita. A fine gara, una volta ripartiti i tifosi ospiti, la contestazione della tifoseria si è rivolta contro la dirigenza neroverde, come conferma Rete8.it.

