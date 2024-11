Lazio-Ludogorets, dove vedere il match in tv e in streaming gratis

Lazio-Ludogorets, dove vedere il match di Europa League valido per la quinta giornata in diretta tv e in streaming gratis.

Gennaro Dimonte 28 novembre - 15:19

Lazio alla ricerca del pokerissimo in Europa League. I biancocelesti guidati da Marco Baroni stanno facendo benissimo in questa competizione con il nuovo format a girone unico. Nel prossimo match, in programma giovedì 28 novembre alle 18:45 allo Stadio Olimpico, l'avversario sarà il Ludogorets. Sfida che rievoca brutti ricordi per i tifosi del club capitolino, eliminati proprio dai bulgari nel 2014 ai sedicesimi.

Qui Lazio — Quattro vittorie in altrettanti match, contro squadre importanti come Porto, Nizza, Twente e Dinamo Kiev per i biancocelesti. Primo posto solitario e qualificazione alla fase successiva senza passare dai playoff che sembra quasi in ghiaccio. Grandissimo il percorso in campionato anche per la Lazio, con un solo punto di distacco dalla capolista Napoli.

Qui Ludogorets — Decisamente diversa la situazione per i bulgari che hanno conquistato un solo punto in questo torneo finora. Una sola rete segnate e sei subite per il Ludogorets che sin qui ha deluso le attese. In campionato i ragazzi di Dermendziev stanno letteralmente dominando: tredici vittorie, due pareggi e zero sconfitte in quindici match con già sette punti di vantaggio sulla seconda Botev Plovdiv.

Dove vedere Lazio Ludogorets in diretta tv e in streaming? — LAZIO-LUDOGORETS IN DIRETTA TV - Il match della quinta giornata di Europa League tra Lazio e Ludogorets, in programma giovedì 28 novembre alle 18:45 presso lo Stadio Olimpico, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Tramite l'App Mobile, Tablet e Pc sarà possibile guardarla in streaming anche su SkyGo per chi possiede l'abbonamento. Now Tv darà la stessa possibilità di fruizione sulla piattaforma predisposta.