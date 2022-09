Le scorie del derby romagnolo, i riminesi insultano i cesenati: tensione, ma niente scontri

Prima della partita lo spettacolo degli scooter da Cesena, dopo la gara i tifosi riminesi in moto sfogano la frustrazione per la sconfitta...

Il Cesena ha vinto 1-0 a Rimini l'attesissimo derby romagnolo di Serie C. Prima della sfida aveva tenuto banco la consueta migrazione in scooter dei tifosi cesenati dalla loro città verso lo stadio Romeo Neri di Rimini.

Dopo la partita invece, ci sono state le tensioni tra alcuni tifosi biancorossi e quelli del Cesena. Alcuni ultrà cesenati stavano tornando alle loro auto verso via della Repubblica, scortati a vista dalla Polizia, quando proprio in quel momento sono passati da lì alcuni tifosi del Rimini in moto: urli e insulti contro i cesenati. I quali hanno subito reagito a suon di sfottò. Gli animi si sono surriscaldati, ma per i due gruppi di tifosi non sono venuti a contatto tra loro, come conferma il Resto del Carlino.