L’Espanyol perde il derby e lui si scaglia contro una telecamera: richiesta danni ed esonero…

Esponente politico e allenatore, ma dà in escandescenze subito dopo la fine del derby catalano: richiesta danni e perdita del posto da allenatore delle giovanili...

Yago Darnell è suo malgrado una delle star della settimana. Questo giovane tifoso dell'Espanyol è sceso in campo non appena si è concluso il derby di domenica all'RCDE Stadium, con il 4-2 a favore del Barcellona campione di Spagna. La sua immagine è diventata virale per aver scagliato a terra una telecamera e questo gli è costato il posto di allenatore al Junior FC de Sant Cugat.

Il tifoso dell'Espanyol che ha abbattuto una telecamera è rimasto senza squadra

Il suo club ha reso pubblico l'addio del suo allenatore in un comunicato ufficiale: "A seguito degli incidenti verificatisi al termine della partita tra RCD Espanyol e FC Barcelona in cui è stato identificato un membro dello staff tecnico della scuola calcio Junior FC, il Club desidera esprimere la sua totale condanna degli eventi accaduti, così come qualsiasi tipo di violenza nello sport. Junior FC, nei suoi oltre 105 anni di storia, è orgogliosa di difendere i principi etici che devono governare lo sport, ponendo l'accento sulla loro instillazione nei nostri giovani. Questi fatti sono contrari a come noi concepiamo lo sport. Incontrando ieri pomeriggio Yago Darnell ed esponendo la situazione, ci ha presentato le dimissioni volontarie dall'incarico, con l'obiettivo di non nuocere all'immagine del club. Allo stesso modo, ci ha chiesto di estendere le sue scuse e i suoi rimpianti a tutti i membri e alle famiglie del club. Junior FC ha accettato le sue dimissioni e lo ringrazia per il gesto e le scuse", ha detto il club.

Yago Darnell riceverà anche la punizione economica, come riportato dal giornalista Marc Martínez. Mediapro lo ha querelato e gli chiede 50mila euro per aver gettato a terra la sua telecamera. La stampa mondiale è stata brusca dopo lo scandalo. Non è noto se entrambe le parti raggiungeranno un accordo prima di evitare un possibile processo.