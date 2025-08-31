Oltre alla revisione dei 3 gol, l'arbitro Sanchez Miguel è stata chiamata al monitor in altre tre occasioni su scelta degli allenatori: due decisioni sono state confermate, una è stata modificata

Alessandro Stella

Sei revisioni video e un recupero complessivo di 19 minuti tra primo tempo di 6' e secondo tempo di 13'. IlFootball Video Support, il nuovissimo sistema di "Var a chiamata", ha fatto il suo folle debutto nella Liga Feminina spagnola. Protagonista dell'evento il match tra Levante e Granada, valido per la prima giornata di campionato e terminato 2-1 per gli ospiti.

Enorme lavoro quindi per la direttrice di gara Ylenia Sanchez Miguel e per i suoi assistenti. Oltre al classico controllo svolto sui tre gol segnati, l'arbitro è dovuta intervenire in altri casi. Computo finale di due decisioni confermate e una ribaltata.

Tra gol annullati e rigori richiesti: il Var a chiamata cambia idea una volta su tre — I primi due "check" sono stati fatti automaticamente sulle reti che hanno aperto la partita. Al 17' il Granada è passato in vantaggio con Sonya Keefe e sei minuti dopo il Levante ha pareggiato con Maria Gabaldon: entrambe le marcature sono state confermate. La prima chiamata è arrivata al minuto 58, quando l'allenatrice di casa Emily Luna ha provato a convincere Sanchez Miguel a convalidare un gol alla propria squadra. Ma la direttrice di gara ha confermato la propria decisione iniziale, annullando l'azione.

Al 68' ecco invece l'episodio ribaltato. Il tecnico del Granada Irene Ferreras ha giocato la carta "Fvs" per un possibile rigore dopo un fallo di Eva Alonso su una propria giocatrice. Una volta rivista l'azione al monitor Sanchez Miguel ha assegnato il penalty, siglato sempre da Keefe dopo ben cinque lunghi minuti dalla chiamata. Infine all'80' l'ultima consultazione video per un altro possibile rigore, a sto giro per il Levante, è stata respinta.

Come funziona il Football Video Support — Il Fvs è un sistema studiato dalla FIFA come supporto arbitrale in quelle leghe dove (come la Serie C italiana) il Var originale non è sostenibile. Niente sale Var, niente arbitri aggiuntivi: solo un meccanismo tecnologico dove un operatore video mostra all'arbitro il replay dell'azione contestata su un monitor posto a bordo campo.

Il Fvs può essere chiamato solo per gli stessi casi nei quali viene interpellato il Var: gol, rigori, espulsioni dirette e scambio di identità. Gli allenatori possono richiedere la consultazione video due volte a partita: se la propria richiesta viene accordata il "challenge" resta a disposizione della squadra. Viceversa una delle due possibilità di chiamata viene definitivamente tolta. Il sistema, appena inaugurato, è ancora però soggetto a verifiche e modifiche che verranno man mano aggiunte a seconda del sorgere di casi controversi.