Dopo aver affrontato e battuto il Milan all'esordio nella nuova Champions League, per il Liverpool c'è un secondo impegno tutto italiano: i Reds si troveranno di fronte il Bologna. La squadra rossoblu insegue la prima vittoria in Europa, anche se contro gli inglesi si profila un impegno tutt'altro che semplice.

Alla vigilia del match, tra i protagonisti che hanno commentato l'impegno di domani c'è anche Alexis Mac Allister, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Devo essere onesto, non ho ancora visto una partita del Bologna quest'anno . Ma Nico Gonzalez è un mio amico e mi ha parlato di Italiano e del suo stile di gioco", ha detto il giocatore del Liverpool.

Vincenzo Italiano alla vigilia di Liverpool-Bologna

Una gara che vede due squadre dai valori molto differenti. Il Bologna proverà a fare la sua partita, come dichiarato anche dall'allenatore Vincenzo Italiano in conferenza stampa: "Vediamo se domani riusciamo a fare una grandissima prestazione per uscire a testa alta. Conosciamo la forza del nostro avversario e la capacità di esaltarsi tra le mura di casa", ha detto il tecnico italiano in risposta alle parole di Slot del pomeriggio. Occhi puntati su Anfield nelle prossime ore.