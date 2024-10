Liverpool, Slot: “Sarà difficile affrontare il Bologna. Chiesa non ci sarà”

Altra sfida contro un club italiano per il Liverpool in Champions League. Dopo aver battuto 1-3 il Milan a San Siro, i Reds affronteranno il Bologna in una sfida inedita. Match che arriva nel momento giusto per i ragazzi di Arne Slot, primi in...

Gennaro Dimonte 1 ottobre 2024 (modifica il 1 ottobre 2024 | 17:19)

Altra sfida contro un club italiano per il Liverpool in Champions League. Dopo aver battuto 1-3 il Milan a San Siro, i Reds affronteranno il Bologna in una sfida inedita. Match che arriva nel momento giusto per i ragazzi di Arne Slot, primi in Premier League e reduci dall'1-2 in casa del Wolverhampton. A presentare la partita, in programma il 2 ottobre ad Anfield, proprio l'allenatore olandese in conferenza stampa.

Liverpool, Slot: "Abbiamo tanta qualità, possiamo fare molto bene in Champions" — Arne Slot ha presentato la sfida tra il suo Liverpool e il Bologna: "I nostri avversari hanno dimostrato di essere molto temibili e difficili da battere. Seguono l'uomo a tutto campo, come l'Atalanta l'anno scorso. Sappiamo benissimo che i club italiani sono sempre complicati da affrontare. Giochiamo in casa e sicuramente faremo la nostra partita in cui avremo l'obbligo di portare i punti a casa. Mi hanno detto che le sere di Champions qui sono diverse, siamo pronti a soddisfare i tifosi".

Su Chiesa e la formazione: "Federico si è allenato ieri ma non sarà a disposizione per questa sfida nonostante sappia quanto per lui sia bello giocare contro un club del suo paese. Da Jota mi aspetto tanto ed è recuperato. C'è tanta qualità in questa rosa, tutti possono fare i titolari. C'è tanta energia e voglia di emergere da parte di tutti".

Sulle possibilità di fare bene: "Possiamo giocarcela con tutti. Anche chi non va in campo è felice quando segniamo e vinciamo, questo è sintomo di un ottimo gruppo. Abbiamo ampi margini di crescita per l'obiettivo che ci siamo prefissati. Ogni partita è difficile in Premier League, tutti me lo dicono sempre. Abbiamo tanta qualità nei singoli, comunque, per pensare di poter restare lassù in alto. Non accetto la mediocrità: chi viene allenato da me sa a cosa va incontro".