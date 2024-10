Champions League, Inter e Milan a caccia della prima vittoria

Champions League, Inter e Milan a caccia del primo squillo: Simone Inzaghi ospita la Stella Rossa, Fonseca fa visita al Bayer Leverkusen

Vincenzo Bellino Redattore 1 ottobre 2024 (modifica il 1 ottobre 2024 | 08:33)

Via alla seconda giornata del girone unico di Champions League. In serata scenderannoin campo Inter e Milan, a caccia del primo successo stagionale nella massima competizione europea rispettivamente contro Stella Rossa e Bayer Leverkusen.

L'Inter ospita la Stella Rossa — La sconfitta nel derby è ormai alle spalle, l'Inter è riuscita a risollevarsi in campionato contro l'Udinese e proverà a confermarsi in Champions League. Dopo l'ottimo 0-0 in trasferta contro il Manchester City, i nerazzurri ospitano a San Siro la Stella Rossa, che invece il derby in campionato col Partizan lo ha stravinto.

Per conquistare i primi tre punti europei della stagione, Simone Inzaghi potrebbe effettuare qualche cambio rispetto all'undici sceso in campo in Friuli. In difesa l'unica conferma potrebbe essere Bastoni, con De Vrij e Pavard al posto di Bisseck e Acerbi. Zielinski si candida per una maglia da titolare, al fianco di Calhanoglu, in avanti Taremi potrebbe far tirare il fiato a Thuram.

INTER (3-5-2, probabile formazione): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez.

Milan a Leverkusen per l'impresa — Il Milan di Paulo Fonseca, rigenerato dopo il ko col Liverpool, fa visita al Bayer Leverkusen. Ai rossoneri reduci da tre vittorie di fila in campionato e galvanizzati dopo il successo nel derby con l'Inter, servirà una vera e proprio impresa contro la squadra di Xabi Alonso che è incappata nella prima sconfitta dopo 462 giorni, ma all'esordio stagionale nell'Europa dei Grandi ha sconfitto 4-o a domicilio il Feyenoord.

In difesa il Milan dovrebbe confermare Emerson Royal, favorito su Calabria. In avanti dovrebbe riposare Morata, al suo posto Loftus-Cheek dal 1' che insieme a Pulisic e a Leao agiranno alle spalle dell'unica punta Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca