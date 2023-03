Liverpool, i tifosi vogliono cantare YNWA allo store dell’Everton, ma non conoscono le parole

La clamorosa gaffe di alcuni tifosi del Liverpool: volevano prendere in giro gli storici rivali, ma non conoscevano il testo di You'll Never Walk Alone...

Marco Varini

Un giro allo store dell'Everton, che alcuni tifosi del Liverpool volevano trasformare in un preciso sfottò da Merseyside Derby, ma l'epilogo non è stato quello previsto. L'obiettivo era infatti quello di cantare "You'll Never Walk Alone", lo storico coro e canzone ufficiale Reds, proprio di fronte allo store dei rivali, ma si sono dimenticati di imparare la canzone...

I tifosi in questione infatti non conoscevano il testo di YNWA, un fatto incredibile per dei sostenitori del Liverpool, e nonostante avessero anche il testo davanti agli occhi. Il video ha fatto da subito il giro del web, è si trasformato così in un curioso sfottò derby, ma a favore dei tifosi dell'Everton. Un brutto autogol per la tifoseria Reds.