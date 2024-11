Luis Figo sarà al Sigma Europe Summit come ambasciatore di Digitain

Luis Figo, ex calciatore di Real Madrid, Barcellona, Inter e della Nazionale portoghese, sarà presente al Summit Europe a Malta come Brand Ambassador di Digitain

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre 2024 (modifica il 8 novembre 2024 | 13:26)

Il celebre ex calciatore portoghese Luis Figo, che lo scorso 4 novembre ha festeggiato 52 anni, continua a lasciare il segno non solo nel mondo dello sport, ma anche in quello del business. Durante la sua carriera, Figo ha conquistato tifosi e critici per il suo stile di gioco e il talento indiscusso, militando in club di fama mondiale come Barcellona, ​​Real Madrid, Inter, distinguendosi anche per il suo impegno con la nazionale portoghese.

Dopo il ritiro, ha continuato a coltivare il suo legame con il mondo dello sport e dell'intrattenimento, prestando la sua immagine e la sua esperienza in nuovi ambiti, come dimostra la partnership con Digitain, azienda leader nelle soluzioni di igaming e rinomato fornitore di soluzioni per piattaforme di scommesse sportivi e casinò.

Digitain e Luis Figo: una partnership vincente — La collaborazione con Digitain ha preso il via nel luglio 2022 e si è rapidamente evoluta in una partnership strategica e di grande successo. Digitain ha scelto Figo come ambasciatore del brand per la sua fama internazionale e per i valori che rappresenta, in pieno allineamento con la mission aziendale. Nel suo ruolo di Brand Ambassador, l'ex stella del calcio portoghese contribuisce a rafforzare la visibilità di Digitain, partecipando ad importanti eventi di settore e promuovendo il marchio a livello globale.

Lo scorso 4 settembre, Figo ha visitato la sede di Digitain per rinnovare il suo impegno come ambasciatore per il secondo anno consecutivo: “Sono lieto di continuare la mia collaborazione con Digitain, un'azienda che condivide la mia incrollabile passione per l'eccellenza”. Anche il fondatore di Digitain, Vardges Vardanyan, ha espresso soddisfazione per la collaborazione con Figo, sottolineando come il calciatore incarna perfettamente i valori di professionalità ed eccellenza dell'azienda. Questa partnership di lungo periodo rappresenta un valore aggiunto per Digitain, che si affida alla reputazione e alla presenza carismatica di Figo per consolidare la propria posizione sul mercato dell'igaming.

Il Sigma di Malta: Luis Figo e Digitain presenti — Luis Figo sarà presente come ambasciatore Digitain al Sigma Europe di Malta, uno dei più grandi eventi europei dedicati all'industria del gioco online. Il Sigma è un festival che celebra l'innovazione e la diversità del settore, combinando attività di intrattenimento, musica e spettacoli all'aperto con esposizioni e conferenze all'interno. Tra gli stand si potrà trovare fornitori di slot, sportsbook, tavoli da gioco, sistemi di pagamento, piattaforme per casinò, gruppi di affiliazione, operatori di bingo e live casino, lotterie ed esports. La presenza di Figo al Sigma Europe rafforzerà ulteriormente la visibilità di Digitain e rappresenterà un'opportunità per presentare al grande pubblico le innovazioni e le soluzioni all'avanguardia dell'azienda.