Sigma Europe 2024: la madre di tutte le conferenze è tornata per battere ogni record

L'evento di punta per il gaming, la tecnologia e il digital marketing è pronto a fare ritorno, promettendo una nuova edizione senza precedenti. Sigma Europe 2024 si terrà nella capitale maltese, La Valletta, dall’11 al 14 novembre, presso la suggestiva sede del Mediterranean Maritime Hub (MMH), che quest’anno si amplia per accogliere un pubblico sempre più vasto e internazionale. Con oltre 1.000 sponsor ed espositori, 27.000 delegati e ben 550 speaker di spicco, Sigma Europe è già destinato a stabilire nuovi record, consolidando Malta come centro nevralgico della comunità globale dell’iGaming e della tecnologia.

La nostra testata, in qualità di media partner, seguirà da vicino la manifestazione. Con aree espositive indoor e outdoor, cene di gala, eventi culturali e sportivi collaterali, Sigma Europe offrirà un ambiente perfetto per il networking e l’innovazione. Non mancheranno i momenti di svago e relax, con cinque aree lounge, quattro mega-yacht allestiti come stand e un'ampia food court per assaporare i migliori piatti. Per il secondo anno, Sigma Europe ospiterà eventi esclusivi e cerimonie di premiazione, creando un'opportunità unica per incontrare leader del settore, investitori e nuovi partner in un contesto dinamico e coinvolgente.