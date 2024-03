L’Uruguay sospende il campionato dopo l’aggressione ad un arbitro

Il campionato uruguaiano è stato sospeso a tempo indeterminato dopo l'aggressione subita sabato da un arbitro in occasione di Racing-Peñarol 1-2.

Ciò è indicato in una dichiarazione rilasciata questa domenica dal suo consiglio di amministrazione, in cui si precisa che il sindacato rimarrà in sessione permanente . Di conseguenza, il campionato uruguaiano è stato sospeso quando erano state giocate 3 delle 8 partite corrispondenti alla quinta giornata di Apertura.