Madrid, derby giovanile: insulti razzisti al talento dell’Atletico e lui mostra la maglia…

In questo caso è stato il contrario. Salim El-Jebari si è trovato oggetto di fischi e alcuni insulti che hanno solo incoraggiato il giocatore e ha finito per segnare una grande partita gol del pareggio incluso. “È stata una partita complicata in cui entrambe le squadre si sono proposte a tratti. Ho visto molto bene la squadra, generando occasioni e sapendo soffrire quanto doveva”, ha commentato il giovane attaccante. Il suo gol non è stato improvvisato, ma è frutto di un buon lavoro di scouting da parte dello staff tecnico dell'Atlético B.