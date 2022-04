Razzismo al derby e nazismo in Champions: Ultras, forte multa all’Atletico Madrid

L'Atlético Madrid rischia una dura sanzione finanziaria. La commissione anti-violenza ha proposto contro il club rojiblanco una multa di 60.000 euro per "promozione e/o sostegno al Fronte Atletico", gli ultras del club.

Dopo i cori razzisti al derby giovanile contro il Real Madrid e dopo i saluti nazisti a Manchester a margine della sfida con il City in Champions League, il Frente Atletico ancora nell'occhio del ciclone. La Commissione Permanente della Commissione di Stato contro la Violenza ha proposto una sanzione contro l'Atlético per "promozione e/o sostegno del Frente Atletico". 60.000 euro potrebbe essere il salasso per il club dei colchoneros.

Antiviolencia spiega il motivo di questa proposta di sanzione: il Frente Atletico è considerato "un gruppo i cui membri hanno commesso azioni contrarie alla legge". Ha colto l'occasione, per inciso, per ricordare a tutti i club il loro obbligo di "non fornire o agevolare persone o gruppi di tifosi che abbiano agito nei comportamenti definiti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 19/2007, trasporto dei media, locali, borse di studio, gratuità o altri tipi di sostegno per le loro attività”.