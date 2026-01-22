Il 3-1 inflitto dal Bodo Glimt in Champions al Manchester City ha spinto i ragazzi di Guardiola a compiere un gesto nobile: rimborso dei biglietti ai 400 giunti in Norvegia.

Francesco Lovino Redattore 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 16:32)

Una sconfitta pesante e inattesa ha gelato i Citizens più di quanto non abbiano fatto le temperature alle latitudini di Bodo. Un 3-1 che ha dimostrato come in Champions League nessuna partita sia scontata. Ora, tempo per leccarsi le ferite non ne rimane ai ragazzi di Guardiola che, intanto, hanno già trovato il modo di addolcire l'amarezza del risultato.

Manchester City, pronte le scuse economiche verso i tifosi — Non che si possa da un momento all'altro tornare felici, è ovvio. Eppure un gesto così non era affatto scontato. Ai circa 400 tifosi accorsi al Circolo Polare Artico per sostenere la propria squadra, il Manchester City concederà il rimborso completo del biglietto. Si tratta di poco meno di £10.000, pertanto parliamo indicativamente di 11.400 euro, una trentina per persona. Una cifra indifferente per un club ricchissimo quale è il City e forse nemmeno così impattante per ogni singolo tifoso. Nonostante questo, rimane un'iniziativa davvero nobile a cui ci si augura possano seguire risposte concrete sul campo.

I primi a riconoscere l'importanza del gesto sono stati i leader della squadra Ruben Dias, Erling Halaand, Rodri e Bernardo Silva. Così, stando al The Times, si sarebbero espressi: "Conosciamo il sacrificio che i nostri tifosi fanno quando viaggiano per il mondo per sostenerci in casa e in trasferta e non lo daremo mai per scontato. Sono i migliori fan del mondo." E proseguendo: "Pagare il costo di questi biglietti per i tifosi che sono venuti a Bodø è il minimo che possiamo fare".

Disastro City e ottavi rimandati — Il Manchester City è rimasto a 13 punti in classifica, stazionando all'undicesimo posto. Al momento, dunque, è in zona playoff e laddove avesse battuto il Bodo Glimt, l'ultimo impegno sarebbe stato una formalità.

In caso di vittoria nel prossimo turno contro il Galatasaray, comunque, gli ottavi diretti sarebbero quasi certamente realtà. In campionato rimane l'obiettivo di stare alle calcagna di un Arsenal apparentemente inarrestabile e primissimo nelle sue competizioni. Il distacco tra le due formazioni è di 7 punti, mentre anche l'Aston Villa non demorde.