Marocco, Brahim Díaz regala il successo al 93′ contro il Lesotho

Il numero 10, sostituto nel match contro il Lesotho, è dovuto entrare in campo al 57' per aiutare la sua Nazionale. Tuttavia, Brahim non è riuscito a dare una svolta ai suoi connazionali fino al 93'.

Ziyech, in uno degli ultimi tentativi del Marocco, ha messo la palla in area per vedere se En-Nesyri fosse in grado di sfruttare la sua forza. L'attaccante del Fenerbahçe, non avendo nessuno su di sé, ha passato la palla a Brahim.