Marsiglia, un tifoso minaccia lo sciopero della fame contro…Balerdi

Leonardo Balerdi, 24enne difensore argentino con cittadinanza italiana dell'Olympique Marsiglia, non giocherà nel prossimo turno di Ligue 1 contro il Reims dopo ricevuto un cartellino rosso questa domenica durante la partita tra OM e Strasburgo per un fallo su Habib Diallo.

Il giocatore è apparso in difficoltà durante le sue ultime partite con l'OM. Tanto che proprio il pareggio per 2 a 2 in extremis - in Ligue 1 - dello Strasburgo contro il Marsiglia ha fatto saltare i nervi ai tifosi biancocelesti.