Minacce di morte, gli ultras Barça dopo il derby con l’Espanyol: “Sappiamo dove siete…”

La fine del derby che si è giocato domenica allo stadio RCDE ha significato non solo la vittoria di una squadra catalana sull'altra, ma anche la proclamazione del Barcellona come vincitore della Liga 2023. La squadra di Joan Laporta aveva concordato con i Mossos d'esquadra, la polizia in servizio allo stadio, che se ciò fosse accaduto i giocatori non avrebbero festeggiato la vittoria perché si trovavano sul campo di uno storico rivale.

Non ce l'hanno fatta a non festeggiare, quelli del Barça. Questo non è piaciuto ai tifosi della squadra rivale dell'Espanyol e gli ultras biancoblu si sono precipitati sul loro campo per evitare un festeggiamento con cui non erano d'accordo. Alcuni incappucciati, altri con sedie e altri lanciando staccionate hanno invaso il campo mentre la sicurezza impediva loro di avanzare verso il tunnel dove proteggevano i giocatori.