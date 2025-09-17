Mondiale 2026, la FIFA pagherà i club dei giocatori che parteciperanno

L'organo di governo calcistico ha dichiarato che i club riceveranno una somma di denaro anche durante la fase di qualificazione per una vera e propria svolta nell'organizzazione

Jacopo del Monaco 17 settembre - 10:40

Il 2026 sarà l'anno del Mondiale e la FIFA ha annunciato un'importante novità per i club. L'organo di governo più importante nel mondo del calcio ha dichiarato che, per i club che manderanno giocatori ai Mondiali, ci sarà un compenso. Ciò vale non solo per la fase finale ma anche per le qualificazioni che sono ancora in corso.

Le squadre riceveranno somme di denaro dalla FIFA per il Mondiale 2026 — Tra meno di un anno inizierà il Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti. Alla prossima edizione parteciperanno ben 48 Nazionali e, oltre ai tre Paesi ospitanti, anche altre hanno già staccato il pass per la competizione intercontinentale. Tra queste ci sono l'Argentina, detentrice del titolo, il Brasile di Carlo Ancelotti, il Marocco di Brahim Diaz e tante altre compagini.

Come riportato dal sito ESPN, tanti club di calcio riceveranno somme di denaro del fondo FIFA da circa 355 milioni di dollari per aver messo a disposizione i propri giocatori per i match delle Nazionali. Nella giornata di ieri, l'organo calcistico che le squadre saranno pagate anche per i giocatori che prenderanno parte alle qualificazioni. Con un comunicato ufficiale, la FIFA ha dichiarato: "Con questo nuovo approccio, ogni club che mette a disposizione un calciatore per le partite di qualificazione al Mondiale riceverà un compenso diretto".

Ciò è nato nel 2008 con un accordo tra FIFA ed ECA, ovvero l'Associazione dei club europei, per la creazione di un programma di benefit per i club. Il budget era di 40 milioni di dollari di entrate ottenute dal Mondiale in Sudafrica. Per le edizioni disputate in Russia ed in Qatar, invece, la FIFA ha pagato a tutte le squadre circa 209 milioni, quindi adesso si tratta di aumento molto importante vista la cifra per i Mondiali del prossimo anno. L'organo di governo più importante nel mondo del calcio ha dichiarato che 440 squadre di 51 nazioni hanno ricevuto il proprio compenso per l'ultimo Mondiale disputato. Con 4.6 milioni ricevuti, il Manchester City è stato il club più pagato.