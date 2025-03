Il conflitto israelo-palestinese continua ad avere ripercussioni anche sul calcio internazionale e sul prossimo Mondiale 2026. La Palestinian Football Association (PFA) ha presentato una formale richiesta alla FIFA , chiedendo la sospensione della Israel Football Association (IFA) da tutte le competizioni internazionali. La richiesta, che cita violazioni del diritto internazionale e pratiche discriminatorie, pone la FIFA di fronte a una sfida geopolitica di notevole complessità, destinata a influenzare non solo il mondo sportivo, ma l'intero panorama politico globale.

Le accuse della PFA

Secondo la richiesta fatta dalla Federazione Palestinese, l'IFA dovrebbe essere sanzionata per tre motivi principali: l'occupazione israeliana di Gaza, le restrizioni imposte ai calciatori palestinesi che ne impediscono la partecipazione equa alle competizioni e la presenza di club israeliani in territori ritenuti illegali dal diritto internazionale. Queste accuse evidenziano come il conflitto politico si intrecci profondamente con il mondo dello sport, influenzando direttamente la partecipazione e la competitività nel calcio internazionale.