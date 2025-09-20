Il programma prevede due fasi, o anche tre, per richiedere la prevendita del biglietto, il cui fortunato verrà selezionato tramite estrazione. In poche ore le domande hanno raggiunto numeri incredibili.

Mattia Celio Redattore 20 settembre - 13:12

Nonostante manchino ancora nove mesi all'inizio del Mondiale 2026, il torneo ha già fatto registrare numeri pazzeschi. La competizione che, come ricordiamo, si disputerà negli Stati Uniti, Messico e Canada, ha attirato un numero di tifosi incredibile. Nelle ultime ore è stata avviata, con largo anticipo, la prevendita dei biglietti che, nel giro di poco tempo, ha visto la richiesta di un grandissimo numero di appassionati di calcio.

Il trofeo della Coppa del Mondo. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Mondiale 2026, si sente già il clima: prevendita dei biglietti fa segnare numeri pazzeschi — Si respira già il clima del Mondiale 2026 in America. Il torneo, che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio, il primo a 48 squadre, ha già attirato un impressionante numero di tifosi. Come infatti riporta il quotidiano ESPN, più di 4,5 milioni di persone, la maggior parte provenienti dagli Stati Uniti, hanno fatto domanda per acquistare i biglietti durante la prima estrazione in prevendita. Anche Messico e Canada, gli altri due paesi ospitati, hanno fatto registrare ottimi numero. La FIFA non ha rivelato i totali per paese.

I criteri per la distribuzione dei primi biglietti — In base al regolamenti, i tifosi che hanno fatto domanda per acquistare i biglietti verranno selezionati tramite estrazione. Il periodo per mandare la richiesta di acquisto è terminato nella giornata di ieri e i fortunati vincitori, a loro volta, riceveranno una notifica a partire dal 29 settembre e una fascia oraria per l'acquisto dal 1° ottobre. Una seconda fase di estrazione anticipata dei biglietti inizierà il 27 ottobre, con fasce orarie di acquisto da metà novembre a inizio dicembre.

"Queste non sono solo cifre eccezionali, ma anche una dichiarazione forte", ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino. "Tutto il mondo vuole far parte della Coppa del Mondo FIFA 26: l'evento più grande, inclusivo ed emozionante mai visto. I tifosi stanno dimostrando ancora una volta che la passione per il calcio unisce davvero, poiché non vedono l'ora di assistere alle partite in tutte e tre le nazioni ospitanti".