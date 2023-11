Mondiale Under 17, Francia a rischio squalifica per il caso Issoufou

Un incredibile colpo di scena potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone nel tabellone del Mondiale Under 17. Come riporta Goal, la Francia, infatti, sarebbe a rischio squalifica dopo aver raggiunto sul campo i quarti di finale del torneo.

Il motivo? La presenza in rosa di Yanis Issoufou, giocatore di proprietà del Montpellier.

Il classe 2006, nato in Francia, possiede sia la nazionalità nigerina che quella marocchina. Prima di essere convocato dalla Francia, però, nel 2022 ha giocato una partita valida per le qualificazioni ai mondiali vestendo la maglia del Niger.

Alla fase finale dei Mondiali Under 17, invece, è sceso in campo da giocatore della Francia giocando contro Burkina Faso, Corea del Sud e Stati Uniti. Un comportamento che viola, evidentemente, il regolamento. La FIFA, infatti, vieta ai giovani calciatori di giocare per due nazionali diverse all’interno della stessa competizione.