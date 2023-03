Mondiale Under 20, il torneo in Indonesia è ora a rischio per motivi politici…

Il Mondiale Under 20 in Indonesia, in programma dal 20 maggio all'11 giugno, potrebbe essere in forse. Come scrive la collega Alessia Scurati su Tuttosport, venerdì 31 si sarebbe infatti dovuto tenere a Bali il sorteggio dei gironi, ma sarebbe stato posticipato a causa di questioni sorte intorno alla partecipazione di Israele al torneo, fa sapere il comunicato della Federcalcio indonesiana (il cui presidente è Erick Thohir).