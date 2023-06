Morto a 25 anni e applaudito al derby del Merseyside: Adam, il processo per il suo incidente

Adam Shiers, 25 anni, stava guidando, con a bordo i suoi amici, Liam Ward e Jamie Knox, quando la sua auto si è schiantata contro il retro di un camion sulla M57 nel Merseyside. L'auto ha preso fuoco sulla carreggiata in seguito all'incidente avvenuto la sera del 3 febbraio. Adam e Liam, 24 anni, che viaggiava come passeggero sul sedile anteriore nella Seat nera, sono morti entrambi sul posto, vicino allo svincolo 6 per Kirkby. Il loro amico Jamie è riuscito a liberarsi dall'auto.

All'udienza è stato raccontato come i tre amici, cresciuti insieme, quella sera fossero stati a mangiare al Beat Chicken in College Road a Waterloo. Mangiarono in macchina prima di tornare a casa. In una dichiarazione letta in tribunale, Jamie ha affermato di essersi unito alla M57 e di viaggiare nella corsia tre. Ha detto: "Penso che potremmo essere andati un po' più veloci di 70 mph, ma non posso esserne sicuro". Quando l'auto ha cambiato corsia, Jamie ha descritto di aver sentito il suono di un forte botto e ha messo le mani sui sedili davanti a lui. In una dichiarazione letta in tribunale, l'autista dell'HGV ha descritto di aver visto i fari dell'auto venire verso di lui nello specchietto laterale sinistro prima che l'auto scomparisse dalla sua vista.