Mourinho piange Manuel Fernandes: “Il primo a credere in me”

Il calcio portoghese e anche Jose Mourinho piangono Manuel Fernandes. Leggenda ed ex attaccante dello Sporting , con cui ha collezionato 2 campionati e 5 trofei in totale, è spirato nelle scorse all'età di 73 anni. Ha collezionato anche 30 presenze con la nazionale portoghese.

Dei 257 gol in 433 partite con la maglia dello Sporting Lisbona, Manuel Fernandes riuscì a realizzarne addirittura 4 in una partita storica per il club, il famoso derby 7-1 in favore dei biancoversi, in un anno in cui il Benfica divenne addirittura campione. Dei sette gol segnati dalla squadra, l'attaccante ne mise a referto addirittura quattro. L'ex attaccante, nato nel 1951, resta il secondo miglior marcatore di tutti i tempi dello Sporting, subito dietro all'anche lui iconico Fernando Peyroteo.