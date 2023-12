Multe, squalifiche, sciopero del tifo e blitz perugino: tutto questo al derby di Arezzo…

In curva era stato distribuito un volantino: "Le vergognose limitazioni che hanno colpito la tifoseria perugina ci impongono un'attenta riflessione sull'argomento, perché il ritornello "oggi a te domani a me" non è solo un detto ma, purtroppo, un vero e proprio dato di fatto. A tal proposito i gruppi organizzati della Minghelli, questa sera, manifesteranno il loro dissenso restando in silenzio nelle fasi iniziali dell'incontro e lasciando la balaustra spoglia per tutto il primo tempo. Siamo convinti che uno stadio in silenzio faccia più rumore di qualsiasi coro. Per questo motivo invitiamo tutta la tifoseria amaranto a prendere parte a tale protesta. Basta limitazioni, ridateci il derby".