Filippo Montoli 2 settembre - 11:39

Le leggende del calcio tornano in campo per un evento di raccolta fondi. Il 15 settembre andrà in scena la prima edizione del Legends Charity Game, che vedrà affrontarsi gli ex calciatori più iconici del Portogallo contro quelli del resto del mondo. L'obiettivo è quello di aiutare i popoli vittime delle decine di conflitti in atto in tutto il globo. La gara si disputerà allo stadio Alvalade di Lisbona alle ore 20:00 locali. Ecco cosa sapere sul Legends Charity Game.

Legends Charity Game, tanti campioni per una giusta causa — Da diversi anni a questa parte, la forza e la diffusione a livello mondiale del calcio vengono sfruttate per lanciare messaggi o per aiutare i meno fortunati, devolvendo gli incassi milionari ad associazioni, onlus ecc. Uno degli ultimi eventi ideati per questi scopi e che vedrà come protagonisti alcuni dei più famosi ex calciatori è il Legends Charity Game, in programma per il prossimo 15 settembre.

La sede della prima edizione è Lisbona, precisamente l'Alvalade, stadio dello Sporting. La partita si disputerà alle ore 20:00 locali, ma l'evento in sé inizierà alle 19:40 con un spettacolo pre-partita. All'intervallo, inoltre, si esibiranno sul campo da gioco i Calema, duo musicale composto dai fratelli Antonio e Fradique Mendes Ferreira.

L'obiettivo dell'evento è quello di raccogliere almeno un milione di euro per alcuni enti di beneficenza portoghesi e non. Inoltre, quella di quest'anno sarà la prima di sei edizioni che si svolgeranno fino al 2030. L'incontro del 15 settembre vedrà in campo le leggende del Portogallo, capitanate da Luis Figo, e le leggende del resto del mondo. Il portoghese non vede l'ora di indossare ancora una volta gli scarpini per questo match: "È sempre un piacere tornare nel mio paese a giocare. Spero di vedere uno stadio pieno per questo fantastico evento".

I giocatori presenti all'evento di beneficenza — Il Portogallo sarà formato da Luis Figo, Ricardo Quaresma, Nani, Eliseu, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe, Fábio Coentrão, Maniche, Pauleta, Vítor Baía, José Bosingwa, Deco, Beto, Jorge Andrade, Dani, Tiago Mendes, Simão, Hélder Postiga, Nuno Gomes, Simão e Costinha. Quest'ultimo farà anche da allenatore dei lusitani.

Le leggende del resto del mondo, invece, saranno formate da Kaká, Peter Schmeichel, Petr Cech, Edwin van der Sar, René Higuita, Carles Puyol, Roberto Carlos, John Terry, Cafu, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Gheorghe Hagi, Youri Djorkaeff, Christian Karembeu, Krasimir Balakov, Gaizka Mendieta, Marek Hamsik, Javier Saviola, Michael Owen, Henrik Larsson, Alessandro Del Piero e Hristo Stoichkov.