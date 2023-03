Niedersachsen derby, bottiglie e lattine vietate: e anche le maschere…

Hannover decimo ed Eintracht Braunschweig in zona retrocessione. Continuano le indagini sulle croci gialloblu affisse sulla porta di casa di due giocatori del Braunschweig.

La polizia federale si prepara al derby della Bassa Sassonia tra Hannover 96 ed Eintracht Braunschweig in 2.Bundesliga domenica 19 marzo alle 13.30 a Braunschweig. C'è un decreto temporaneo, secondo la direzione della polizia federale di Hannover: sul treno non possono essere portate bottiglie o contenitori di vetro. Lattine per bevande, articoli pirotecnici; maschere o cappucci sono vietati anche sui treni da Hannover a Braunschweig.. Ciò dovrebbe garantire che il processo sia il più pacifico e sicuro possibile. Il divieto si applica dalla domenica mattina alle 8:00 fino all'inizio della partita alle 13:30 e dopo la fine della partita dalle 15:00 alle 20:30.