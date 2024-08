Niente Polizia, niente derby d’Olanda: Ajax, Feyenoord e Federazione protestano!

Non è una novità: nel 2008 la partita principale tra PSV e Ajax fu annullata a causa delle azioni dei sindacati di polizia per un miglioramento del contratto collettivo di lavoro.

Redazione DDD Direttore responsabile 28 agosto - 08:26

Feyenoord, Ajax e KNVB delusi. La sempre carica Classica tra Feyenoord e Ajax domenica prossima non avrà luogo. Il sindaco di Rotterdam Ahmed Aboutaleb ha vietato la partita a causa dello sciopero della polizia. "Davvero molto deludente che la partita non possa svolgersi domenica", risponde il club di Rotterdam.

"Questa è una decisione che ho preso in consultazione con il triangolo della sicurezza"

Lo ha dichiarato il sindaco di Rotterdam in una breve nota pubblica. "La sicurezza dei giocatori, ma anche del pubblico, non può essere sufficientemente garantita senza il coinvolgimento della polizia". Gli acerrimi rivali Feyenoord e Ajax sono entrambi delusi. "Comprendiamo le persone che difendono la loro causa", ha affermato il club di Rotterdam. "Ci rammarichiamo, tuttavia, che, non per la prima volta, il calcio venga utilizzato per far rispettare questioni di cui non siamo parte". L'Ajax dice che vorrebbe recarsi a Rotterdam domenica. "Ci sarebbe piaciuto giocare a calcio domenica. È deludente che non si possa fare. E' un peccato che il calcio sia diventato vittima di questa discussione sindacale sul contratto di lavoro degli agenti di polizia, così il calcio viene strumentalizzato e preso in ostaggio".

Un sentimento che esiste anche tra i tifosi del Feyenoord. "Siamo delusi che ci venga negato un bel fine settimana. Questa è sempre una partita speciale che attendi con ansia come tifoso", dice Kees Lau del FSV De Feijenoorder. "È un peccato che non si proceda a causa dei disaccordi tra i sindacati di polizia e il governo. Con gli scioperi è sempre così: vengono danneggiate persone che non c'entrano nulla".

Klassieker forse collocato nelle sere dei giorni feriali

La Federcalcio olandese, la KNVB, avverte che, visto il calendario intasato, il derby nazionale olandese Feyenoord-Ajax probabilmente dovrà essere spostato in una serata feriale. "Questo ovviamente non è l'ideale per i tanti tifosi, ma nemmeno per la polizia e il comune. Le competizioni sono sempre pianificate attentamente, tenendo conto dei desideri e delle circostanze dei comuni e delle autorità. Se la partita deve essere recuperata più tardi, il numero di momenti a disposizione è molto limitato". Secondo Kees Lau i tifosi sono delusi da questo. “Soprattutto durante la partita contro l'Amsterdammers, ci costruisci un'intera giornata attorno e vai ad allenarti il ​​giorno prima. Una partita serale non è come dovrebbe essere. È anche un peccato per il campionato in generale". La Federcalcio sottolinea che il governo e la polizia sono entrambi partner importanti nel calcio, ma che il calcio in sé non è coinvolto nelle discussioni sul pensionamento anticipato dei dipendenti della polizia.