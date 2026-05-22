Violenti scontri tra i tifosi rossoneri sono scoppiati giovedì sera nelle strade di Parigi, luogo della finale: ci sono arresti ma anche feriti

Mattia Celio

Vigilia molto movimenti per i tifosi del Nizza. Troppo movimentata. Questa sera l'OGC scenderà in campo a Parigi per la finale di Coppa di Francia contro il Lens, una grande occasione per riportare nella bacheca un trofeo che manca ormai da 20 anni, ma quello che è successo ieri sera per le vie della capitale non ha nulla a che vedere con il calcio. Un gruppo di sostenitori dei rossoneri sono stati protagonisti di una violenta rissa che ha provocati feriti, alcuni in condizioni serie.

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Nizza, scontri tra tifosi prima della finale: 65 persone fermate e 6 feriti, uno è in gravi condizioni

Questa sera alle 21 il Nizza sfiderà il Lens per la conquista della Coppa di Francia, un trofeo che i rossoneri non vincono da 20 anni e che hanno sfiorato nell'ultima finale persa nel 2022. Vincere, inoltre, vorrebbe dire conquistare un posto nella prossima Conference League nonostante la stagione di Ligue1 chiusa al 16°posto. Nel frattempo, però, a prendersi la scena sono stati i sostenitori dell'OGC e non per motivi di merito.

Ieri sera, infatti, un gruppo di sostenitori del Nizza si è reso protagonista di una violenta rissa per le vie di Parigi, luogo in cui questa sera si disputerà la finale. Secondo la polizia locale ben 65 persone sono state arrestate e poste in custodia cautelare. Allo stesso modo, gli scontri hanno provocato 6 feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni. Ancora non è chiaro il motivo che ha provocato lo scontro tra il gruppo di tifosi, del quale se ne conta circa un centinaio.

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La squadra del Nizza impegnata in Europa League. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Secondo le informazioni raccolte dalla polizia parigina, gli hooligan del Nizza erano supportati da tifosi di Lille, Nancy e alcuni sostenitori di Saarbrücken (Germania), il cui obiettivo erano i tifosi del Paris Saint-Germain, la maggior parte dei quali ex residenti della tribuna Auteuil. L'uomo rimasto gravemente ferito è stato ricoverato in terapia intensiva in ospedale a causa di un grave trauma cranico.

Classificata come evento ad alto rischio, la finale di Coppa di Francia è soggetta ad un imponente dispositivo di sicurezza, con oltre 2.000 agenti di polizia dispiegati. La prefettura di Seine-Saint-Denis ha inoltre deciso di vietare la vendita di bevande alcoliche all'interno e nelle immediate vicinanze dello Stade de France, nonché il loro consumo in pubblico.

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