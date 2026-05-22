Vigilia molto movimenti per i tifosi del Nizza. Troppo movimentata. Questa sera l'OGC scenderà in campo a Parigi per la finale di Coppa di Francia contro il Lens, una grande occasione per riportare nella bacheca un trofeo che manca ormai da 20 anni, ma quello che è successo ieri sera per le vie della capitale non ha nulla a che vedere con il calcio. Un gruppo di sostenitori dei rossoneri sono stati protagonisti di una violenta rissa che ha provocati feriti, alcuni in condizioni serie.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Nizza, scontri tra tifosi prima della finale: 65 persone fermate e 6 feriti, uno è in gravi condizioni

Questa sera alle 21 il Nizza sfiderà il Lens per la conquista della Coppa di Francia, un trofeo che i rossoneri non vincono da 20 anni e che hanno sfiorato nell'ultima finale persa nel 2022. Vincere, inoltre, vorrebbe dire conquistare un posto nella prossimanonostante la stagione di Ligue1 chiusa al 16°posto. Nel frattempo, però, a prendersi la scena sono stati i sostenitori dell'OGC e non per motivi di merito.

Ieri sera, infatti, un gruppo di sostenitori del Nizza si è reso protagonista di una violenta rissa per le vie di Parigi, luogo in cui questa sera si disputerà la finale. Secondo la polizia locale ben 65 persone sono state arrestate e poste in custodia cautelare. Allo stesso modo, gli scontri hanno provocato 6 feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni. Ancora non è chiaro il motivo che ha provocato lo scontro tra il gruppo di tifosi, del quale se ne conta circa un centinaio.

La squadra del Nizza impegnata in Europa League. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

🚨 CHAOS IN PARIS!! Clashes break out between 200 OGC Nice and 30 to 40 Paris fans the night before the French Cup final against RC Lens. 🇫🇷🏆



10 Paris fans rushed to hospital in critical conditions. 😳 pic.twitter.com/VrRUAFMOYg — Ultras Clips (@ultras_clips) May 21, 2026

Secondo le informazioni raccolte dalla polizia parigina, gli hooligan del Nizza erano supportati da tifosi di Lille, Nancy e alcuni sostenitori di Saarbrücken (Germania), il cui obiettivo erano i tifosi del Paris Saint-Germain, la maggior parte dei quali ex residenti della tribuna Auteuil. L'uomo rimasto gravemente ferito è stato ricoverato in terapia intensiva in ospedale a causa di un grave trauma cranico.

Classificata come evento ad alto rischio, la finale di Coppa di Francia è soggetta ad un imponente dispositivo di sicurezza, con oltre 2.000 agenti di polizia dispiegati. La prefettura di Seine-Saint-Denis ha inoltre deciso di vietare la vendita di bevande alcoliche all'interno e nelle immediate vicinanze dello Stade de France, nonché il loro consumo in pubblico.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365