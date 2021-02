Norvegia, boicottate il Mondiale in Qatar: migliaia di morti nei cantieri per gli stadi

Il Tromsø, club della massima serie norvegese, ha chiesto ufficialmente alla Federazione del Paese di boicottare i Mondiali di Qatar 2022 dopo lo studio del Guardian sulla morte di 6.500 lavoratori nella costruzione degli stadi

Prime reazioni nel mondo del calcio allo studio condotto da The Guardian in cui si assicura che almeno 6.500 persone hanno perso la vita nei cantieri per la costruzione degli stadi dei Mondiali di Qatar 2022. Il Tromsø, società della Eliteserien, la Serie A norvegese, ha invitato la Federazione nazionale “a sostenere il boicottaggio della Coppa del Mondo 2022. Crediamo che se la Nazionale norvegese dovrebbe dire ‘no, grazie’ al viaggio in Qatar qualora riuscisse a qualificarsi alla fase finale”.

“I lavoratori edili impiegati nella costruzione di stati e infrastrutture vivono in condizioni indegne; inoltre il processo che ha portato all’assegnazione dei Mondiali al Qatar è stato caratterizzato da atti di corruzione. La strategia di dialogo e critica costruttiva con gli organizzatori non ha avuto successo, perciò bisogna riconsiderarla: è inaccettabile che i Campionati del Mondo si giochino in un Paese dove viene praticata la corruzione, dove i lavoratori sono degli schiavi dei tempi moderni e tanti di loro hanno perso la vita. È tempo di reagire duramente. Il calcio non può influenzare la politica di tutte le nazioni e i loro affari interni, ma può imporsi e fare richieste chiare quando ci sono eventi così importanti da organizzare”, spiega il club in una nota ufficiale.