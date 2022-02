Olanda, Gelderse derby: vietato perseverare, 5 anni di Daspo per eventuali incidenti al ritorno

Domenica all'ora di pranzo si torna in campo e c'è tensione...

Il Vitesse è sesto e attende il Nec, i rivali del Gelderse derby, il derby della Gheldria olandese, sul suo campo. Dal canto suo, il Nec di Nimega è ottavo in classifica nella Eredivisie olandese, con 6 punti in meno, Insomma siamo lì. Ma c'è una strana tensione in vista del derby di domenica alle 12.15. Il Vitesse è concentrato sulla sfida di Europa League: deve recuperare la sconfitta per 2-1 all'andata sul campo del Rapid Vienna. Ma nessuno ha dimenticato il crollo della tribuna all'andata, nello stadio del Nec, quando gli ospiti del Vitesse hanno vinto 1-0...