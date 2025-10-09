Piccolo momento di panico per il tecnico degli Oranjes, ma ora la moglie si trova in condizioni stabili e questa sera l'ex Red Devils sarà in panchina nella sfida contro Malta

Mattia Celio Redattore 9 ottobre - 18:09

A poche ore dalla sfida contro Malta, l'Olanda si è vista costretta a preparare la partita di stasera senza il proprio allenatore. Ronald Koeman, infatti, ha dovuto improvvisamente lasciare il ritiro degli Oranjes per raggiungere la moglie, non in buone condizioni di salute. Tuttavia, dopo qualche ora, la paura è passata e tra poco il tecnico sarà regolarmente in panchina.

Olanda, paura per Koeman: si precipita dalla moglie ma domani sarà in panchina — Attimo di paura per Ronald Koeman. L'allenatore dell'Olanda ha dovuto lasciare il ritiro per correre dalla moglie Bartina. La donna aveva già avuto in passato un cancro al seno e un anno fa aveva annunciato la recidiva, per la quale si sta curando tutt'ora. Fortunatamente è stato solo un piccolo momento di panico, infatti stasera l'ex tecnico del Manchester United sarà regolarmente a Malta con i suoi giocatori. Olanda, come ricordiamo, sarà impegnata anche domenica contro la Finlandia nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

E' stato infatti lo stesso ct ha rivelare l'accaduto in conferenza stampa, senza specificarne il motivo: "Ho effettivamente lasciato il campo martedì. E il fatto che l'abbia fatto dovrebbe essere sufficiente. Non lo faccio senza motivo. Ha a che fare con mia moglie". La coppia è sposata dal 1985 e ha tre figli, Debbie, Tim e Ronald Koeman Jr., quest'ultimo attuale portiere del Telstar, squadra con cui gioca da 5 anni e con la quale quest'anno ha debuttato in Eredivisie.

La situazione del Girone G vede al momento gli Oranjes in testa alla classifica a 10 punti insieme alla Polonia, ma con una partita in più. Dopo la sfida con la Finlandia, i tulipani si giocheranno la partita decisiva contro i polacchi il 14 novembre. Per poi chiudere contro la Lituania tre giorni. Da adesso un solo passo falso può rivelarsi fatale.