Olbia-Torres, il Questore anticipa il derby sardo: raffica di Daspo…

Gli agenti del Commissariato hanno anche identificato un tifoso autore dell’esplosione di una bomba carta sotto gli spalti della curva Mare, gremita di persone a Olbia. Nei suoi confronti è stato adottato un Daspo di 2 anni. L’autore è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria. Bombe carta, con pericolo per le persone e nuovo Daspo di 6 anni, con obbligo di presentazione presso gli Uffici di Polizia durante le gare casalinghe e in trasferta della Torres, anche a Sassari, dove durante la gara del 4 febbraio presso lo stadio “Vanni Sanna” è esplosa una rissa tra due gruppi contrapposti di tifosi della Torres, all’interno della Curva Nord, gremita di persone e numerosi minori.

Diversi partecipanti sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria, per rissa aggravata e lesioni personali. Tra i partecipanti 4 soggetti sono persone già sottoposte a precedenti Daspo e hanno ricevuto Daspo per 8, 7 e 6 anni. Per costoro è stato emesso anche l’obbligo di presentazione presso la Questura durante tutte le gare della Torres, casalinghe e in trasferta, per 5 anni. e dopo questa pioggia di provvedimenti, domani domenica 26 febbraio alle 14.30 c'è proprio il derby Olbia-Torres. Potranno entrare allo stadio solo olbiesi e sassaresi, comunque residenti nella provincia di Sassari. Scongiurato l'arrivo di tifosi cagliaritani, che se la sarebbero presa con quelli della Torres...