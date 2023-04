Otto poliziotti a cavallo per il derby di Lipsia: tante occasioni, ma zero gol

È stato di nuovo molto emozionante il derby cittadino della Regionalliga Nordost tra BSG Chemie Lipsia e Lokomotiove Lipsia. Ordine pubblico sotto attento esame, la sfida è finita 0-0. Ma l'entusiasmo non è mancato.

In 90 minuti, le squadre che sono state rivali per decenni hanno offerto una partita rispettabile sul piano della qualità. C'erano timori per l'ordine pubblico, ma gli otto poliziotti a cavallo (foto © live report Lipsia) presenti allo stadio sono stati un buon deterrente.