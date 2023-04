Vigilia del derby di Lipsia: i due club rivali piantano alberi insieme

Divisi nel colore, uniti nello scopo: prima dell'atteso derby di domenica (dalle 16:00,) Lokomotive Lipsia e Chemie Lipsia nella Regionalliga Nordost si sono unite in "una causa comune" contro il deperimento delle foreste, per il clima e la natura.

TeamSportSachsen, un'associazione fondata durante la pandemia di Covid, e la "Forest Foundation" hanno dato il via a questa iniziativa. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la foresta sassone è più che mai minacciata di estinzione da diversi anni, in una regione in cui la foresta copre un'area di circa 521.281 ettari. Ciò corrisponde al 28,2% dell'area del paese. O espresso in campi da calcio: circa 730.000 campi dove si può giocare a calcio.

Circa 100 rappresentanti dei club di Lipsia hanno colto l'occasione per essere presenti alla nuova piantumazione dell'area verde. Solo 20 persone appartenevano agli ex finalisti della Coppa delle Coppe, la Lokomotive Lipsia Tra loro c'erano sponsor, sostenitori, membri del consiglio, la mascotte del club "Lokki" e alcuni dipendenti del club. Eva Wagner, amministratore delegato di "TeamSportSachsen" trae una conclusione positiva in un'intervista a FUSSBALL.DE: "In una settimana abbiamo piantato più di 10.000 alberi in un totale di cinque località - a Markranstädt, Klingenstein, Wittichenau, Lichtentanne e Hohenstein- Ernstthal. Dato che l'iniziativa è stata accolta così bene, vogliamo fare un altro tentativo in autunno e piantare più alberi".