Parigi 2024. Bernabé, Beltran e Miranda saranno alle Olimpiadi

Il nome del centrocampista del Parma è tra i ventidue convocati della Spagna olimpica in vista del torneo di calcio dell'edizione di Parigi. Bernabé sarà fondamentale per la squadra spagnola del commissario tecnico Santiago Denia, che ha convocato grandi talenti come Cubarsì e Fermin del Barcellona, rinunciando però a Yamal e Pedri, presenti a Euro 2024. Si arricchisce, quindi, il cast dei giocatori per i giochi olimpici di Parigi. C'erano state anche diverse polemiche riguardante la Francia di Henry ma ora diversi giocatori stanno per conoscere il loro futuro. Prima, però, c'è da giocarsi un oro olimpico e tutte le attenzioni andranno a Paridi 2024.