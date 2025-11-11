Un episodio simile avvenne nel 2022, quando fu costretto a lasciare il Mondiale in Qatar saltando gli Ottavi di Finale con il Senegal

Filippo Montoli 11 novembre - 16:58

Alcuni ladri hanno fatto irruzione nella casa di Raheem Sterling sabato scorso. L'episodio è avvenuto intorno alle 18:30 locali. Il calciatore del Chelsea e la famiglia si trovavano all'interno dell'abitazione in quel momento. La Polizia sta investigando su quanto accaduto. È la seconda volta che una casa di Sterling nell'Ovest di Londra viene presa di mira dai malviventi. L'attaccante inglese è sotto contratto con il Chelsea, anche se fuori dai piani di Enzo Maresca.

Rapina in casa di Sterling con la famiglia all'interno, è la seconda volta — Sono stati attimi di vero terrore quelli vissuti da Sterling sabato sera, quando degli uomini mascherati sono entrati nella sua casa. L'inglese abita oggi nel Berkshire, a Ovest di Londra. Il tentativo di rapina si è concluso per sua fortuna nel vuoto, anche se i malviventi sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della Polizia. Un portavoce delle Forze dell'Ordine, da quanto riporta il Sun, ha fatto sapere che sono in corso le indagini sull'accaduto.

Per Sterling e famiglia, presenti nell'abitazione durante il tentativo di irruzione, si è trattato "solo" di un grande spavento. Non fu così nel 2022, quando una casa dell'inglese fu per la prima volta presa di mira. L'attaccante si trovava in Qatar per i Mondiali, mentre i familiari erano rimasti in Inghilterra. I ladri, allora, se ne andarono con una refurtiva di circa 300 mila sterline. La famiglia non fu toccata, ma lo spavento fu tale che Sterling lasciò momentaneamente il Qatar per rientrare a casa.

A livello calcistico, anche la stagione con il Chelsea è da dimenticare. Sterling non rientra nei piani di Maresca, che lo ha escluso dalla prima squadra. Dopo l'esperienza in prestito all'Arsenal dell'anno passato, l'inglese non ha trovato una nuova squadra in estate. Il 30enne proverà certamente a muoversi nel mercato di gennaio.