Chelsea, grana Sterling: in tribuna contro il City e i legali protestano

I procuratori di Sterling hanno fatto pervenire un comunicato ai media in cui chiedono chiarezza sulla posizione del loro assistito: "Non è sul mercato, vogliamo chiarezza".

Emanuele Landi Redattore 18 agosto 2024 (modifica il 18 agosto 2024 | 17:57)

Neanche il tempo di iniziare la stagione che il Chelsea è già alle prese col caso Sterling. Enzo Maresca ha escluso il giocatore inglese dalla gara contro il Manchester City (tra l'altro sua ex squadra) e i suoi rappresentanti hanno chiesto chiarezza.

Chelsea, Sterling in tribuna — La tribuna di Sterling, contro i Citizens (fischio d'inizio ore 17:30 italiane), ha mandato su tutte le furie i suoi agenti che non hanno gradito la mossa dell'allenatore del Chelsea.

I procuratori di Sterling, infatti, hanno fatto pervenire un comunicato ai media in cui chiedono chiarezza sulla posizione del loro assistito: “Raheem Sterling ha un contratto con il Chelsea per i prossimi tre anni. È tornato in Inghilterra con due settimane di anticipo per l'allenamento individuale e ha avuto un pre-campionato positivo con il nuovo manager, con il quale ha sviluppato un buon rapporto di lavoro”, inizia il comunicato.

I procuratori di Sterling molto chiari — “Si è impegnato, come sempre, a dare il massimo per il Chelsea e per i tifosi, che stima moltissimo, e vista la sua inclusione nel materiale ufficiale pre-partita, ci aspettavamo che Raheem partecipasse in qualche modo alla partita di questo fine settimana”, ha proseguito il comunicato.

“Come squadra, abbiamo sempre avuto un dialogo positivo e rassicurante con il Chelsea riguardo al futuro di Raheem nel club, quindi speriamo di ottenere chiarezza sulla situazione”.

Le formazioni ufficiali di Chelsea-City — Chelsea (4-2-3-1): R. Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Palmer, Enzo Fernandez, Nkunku; N. Jackson. Allenatore: Enzo Maresca.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Akanji, R. Dias, Gvardiol; R. Lewis, Kovacic; Savinho, Bernardo Silva, De Bruyne, Doku; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

Chelsea, le parole di Maresca alla vigilia della sfida — "Appena ho firmato ho chiamato Claudio Ranieri - ha raccontato venerdì Maresca con un sorriso nel centro di allenamento di Cobham -. L’ho fatto perché lo avevo fatto anche lo scorso anno, prima di cominciare la stagione col Leicester: abbiamo vinto, quindi ho pensato di rifarlo".

"Ho chiacchierato anche con Carlo Ancelotti prima dell’amichevole col Real Madrid. Sia lui che Ranieri mi hanno parlato in termini entusiasti della squadra e dell’esperienza qui".

"Per me successo significa una squadra che migliora costantemente, che riesce col tempo a ridurre il gap tra noi e le squadre che in questo momento stanno dominando il calcio inglese".

"Giochiamo contro i campioni, ma anche con una squadra che ha lo stesso allenatore da tanti anni, cosa che è un vantaggio enorme. Noi stiamo facendo bene dal primo giorno, stiamo migliorando. Lavoriamo insieme da un mese, è troppo presto perché la squadra sia già quello che voglio, ma sono felice perché penso che la squadra sia più avanti di quello che aspetto e vedo miglioramenti giorno dopo giorno".