Pioggia di monetine di cioccolato: i tifosi del Borussia Gladbach protestano in modo originale

Stop di circa cinque minuti dopo che i tifosi di casa avevano lanciato in campo monete di cioccolato in segno di protesta contro la decisione della Federcalcio tedesca di consentire un accordo per la vendita di parte dei futuri ricavi televisivi a un investitore esterno. Da diversi mesi ormai i tifosi manifestano in occasione delle partite del principale campionato tedesco, preoccupati per la possibilità che la Lega subisca pressioni da parte di un investitore per modificare la struttura della competizione e dare priorità agli spettatori tv rispetto ai tifosi presenti negli stadi.