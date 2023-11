Dortmund, tifoso colpito alla testa nel derby dei Borussia: lui fuori pericolo, un arresto fra gli ultras BVB

Come ha reso pubblico la polizia di Dortmund, domenica (26 novembre 2023), un 21enne è stato aggredito subito dopo la partita di Bundesliga del Borussia Dortmund sul suo campo contro il Borussia Mönchengladbach. La vittima degli scontri, un ragazzo gravemente ferito, è un tifoso del Borussia Mönchengladbach che si era recato a Dortmund per sostenere il suo club. La trasferta si è conclusa per lui in ospedale.